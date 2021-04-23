МИД Польши оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из России

ВАРШАВА, 23 апреля. /ТАСС/. МИД Польши принял к сведению решение РФ о высылке пяти польских дипломатов и оставляет за собой право на адекватную реакцию.

Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"Наш посол был сегодня в российском МИД, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что российский МИД уже объявил об этом на сайте ранее", - сказал он. "Мы это зафиксировали, принимаем к сведению, оставляем за собой право на адекватную реакцию", - добавил замглавы МИД.