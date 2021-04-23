Пушилин: Зеленскому при поездке в Донецк стоит опасаться только собственных радикалов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он решит приехать в Донецк и встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), с точки зрения безопасности стоит опасаться только собственных радикалов. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин в программе "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

"По безопасности. Я думаю, что Зеленскому, если он пойдет на такой шаг, стоит опасаться с той линии соприкосновения своих радикально настроенных элементов, которых он лелеет сейчас", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос о том, как будет обеспечена безопасность Зеленского в случае его приезда в Донецк.

"Но я думаю, вряд ли они дадут ему даже просто приехать к нам. Но, если говорить серьезно, то, конечно, это был бы разумный подход к разрешению конфликта: сесть, поговорить, определиться в следующих шагах. Но мы не видим очень давно никаких разумных шагов и действий со стороны Украины - ни при Зеленском, ни, тем более, при его предшественнике", - добавил он.

Возможность диалога по видеосвязи

В эфире телеканала "Россия-24" Пушилин пояснил, что его предложение Зеленскому о встрече - в какой-то степени "крик души, потому что так дольше продолжаться не может". "Это нецелесообразно, крайне сложно для наших гражданских людей, которые проживают, в частности, на линии соприкосновения, по которым последний раз стреляли буквально несколько часов назад. И мое обращение было простым - я предложил встретиться в горячих точках, которые у нас существуют, они разрушены ВСУ, продемонстрировать, показать, что натворила украинская армия, которая подотчетна - или не очень подотчетна - господину Зеленскому", - сказал он.

По его словам, в случае невозможности личной встречи, он готов и к диалогу по видеосвязи. "Если страшно в горячих точках провести переговоры - вопросов нет, мы с Леонидом Ивановичем (ЛНР Леонид Пасечник - прим. ТАСС), моим коллегой, готовы в режиме видеоконференции провести дебаты. Публичные дебаты, чтобы тогда уже стало для всех понятно, ну или, скажем так, для тех, кто захотел бы услышать, чтобы стало ясно - кто нацелен и настроен на мирное урегулирование, а кто пользуется ситуацией только ради какого-то хайпа, а все же не оставляет шансов завершить конфликт именно силовым путем - имеется ввиду зачистка Донбасса. И если такие предложения не устраивают, то мы их тогда будем расценивать уже как выход из Минских соглашений", - пояснил Пушилин.

Он призвал Зеленского определиться со своим отношениям к минским соглашениям. "Хватит, нужно к чему-то приходить. Или мы говорим и выполняем те договоренности, которые подписаны в Минске, которые поддержаны резолюцией СБ ООН, и прекращаем стрелять и договариваемся о том, как будем соседствовать, или официально пусть уже Зеленский заявит, что он не так уж привержен минским соглашениям и выходит из них", - сказал глава ДНР.

Также он отметил, что в последнее время "концентрация [украинских] войск находится на том же уровне, на каких-то отдельных участках даже увеличивается". "Это точно не стремление к миру, это точно не желание договариваться в рамках минского Комплекса мер, это путь к войне", - отметил Пушилин, добавив, что "судя по той реакции, которая уже сейчас имеется со стороны Киева, Зеленский не готов разговаривать о мире", ни с ним, ни с главой ЛНР.

Предложение о встрече

Во вторник Зеленский в своем видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке" Донбасса. В четверг Путин заявил, что руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, Пушилин в видеообращении в четверг призвал Зеленского приехать в Донбасс для "честного и открытого разговора", а также посетить горячие точки. Он добавил, что он и его коллега из ЛНР Леонид Пасечник готовы встретить его лично и предметно обсудить ситуацию и пути ее мирного урегулирования. Также он предложил рассмотреть вариант проведения онлайн-дебатов. О готовности встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе заявил в четверг и Пасечник.