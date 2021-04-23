В ЛНР зафиксировали присутствие киевских силовиков на участке разведения сил у Золотого

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала в пятницу присутствие украинских силовиков на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое.

"На бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - цитирует сообщение агентство "Луганскинформцентр".

В четверг Народная милиция также фиксировала присутствие на участке трех украинских силовиков.

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Оно предполагает создание зон безопасности на трех участках: у населенных пунктов Золотое, Станица Луганская и Петровское. Однако в зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.