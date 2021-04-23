Литва готова ответить России на "непропорциональную реакцию" по высылке дипломатов

ВИЛЬНЮС, 23 апреля. /ТАСС/. Литва, в знак солидарности с Прагой принявшая решение о высылке двух российских дипломатов, готова к дальнейшим мерам в случае непропорционального, по ее мнению, ответа Москвы на свой демарш. Об этом в пятницу заявил журналистам министр иностранных дел Габриэлюс Ланлсбергис.

"Если Россия примет более жесткие меры, как она привыкла поступать в последнее время, и вышлет непропорционально много сотрудников посольства [в Москве], мы оставляем за собой право выразить еще один протест", - сказал он.

Как отметил глава МИД, он понимает, что Россия в ответ на высылку из Вильнюса двух своих дипломатов, скорее всего, объявит встречные меры. "Так принято, так Москва в ответ делала и раньше", - утверждал Ландсбергис.

Высылки дипломатов

Ранее в пятницу глава литовского МИД сообщил, что его страна высылает двух сотрудников дипломатического представительства России. Как отметил министр, это решение принято Вильнюсом в знак солидарности с Прагой. Одновременно о решении выслать по одному российскому дипломату объявили власти Латвии и Эстонии.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва ответит балтийским республикам на эти шаги. По ее словам, сотрудники диппредставительств этих стран могут уже начать раздумывать, кому из них придется покинуть Россию.

Обострение отношений РФ и Чехии

Резкое ухудшение российско-чешских отношений произошло после того, как власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента во Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.