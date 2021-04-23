Депутатам Харьковского горсовета пригрозили лишением мандатов за выступления на русском

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Секретарь и ряд депутатов Харьковского городского совета обвиняются в систематическом нарушении языкового законодательства Украины, так как в своих выступлениях используют не государственный украинский язык, а русский. За этим может последовать лишение их депутатских мандатов, заявил в пятницу уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень на странице в Facebook.

"21 апреля 2021 года состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета. Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство", - написал он.

Кремень пояснил, что использование негосударственного языка при исполнении служебных обязанностей депутатами является нарушением статьи 12 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также депутатской присяги. "В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - пообещал он.

Кремень сообщил, что по этому поводу к нему поступила жалоба, не уточнив, от кого, а также пообещал, что она "не останется без внимания". "Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - заявил уполномоченный. Он напомнил, что из-за нарушений со стороны депутатов Харьковского горсовета ранее уполномоченным уже предприняты некие меры "государственного контроля".

За выступление на русском языке в начале марта был исключен из фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Харьковском областном совете депутат Александр Дорошенко. Основанием для этого в политической силе назвали нарушение депутатом закона о языке.

На Украине после государственного переворота в 2014 году идет активная кампания по дерусификации всех сфер жизни. Несмотря на широкое распространение русского языка среди населения страны, его использование жестко ограничено на законодательном уровне, в том числе в СМИ, делопроизводстве, образовании, а с января этого года - в сферах торговли и услуг.