{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутатам Харьковского горсовета пригрозили лишением мандатов за выступления на русском

Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Кремень пояснил, что использование негосударственного языка при исполнении служебных обязанностей является нарушением депутатской присяги

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Секретарь и ряд депутатов Харьковского городского совета обвиняются в систематическом нарушении языкового законодательства Украины, так как в своих выступлениях используют не государственный украинский язык, а русский. За этим может последовать лишение их депутатских мандатов, заявил в пятницу уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень на странице в Facebook.

"21 апреля 2021 года состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета. Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство", - написал он.

Кремень пояснил, что использование негосударственного языка при исполнении служебных обязанностей депутатами является нарушением статьи 12 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также депутатской присяги. "В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - пообещал он.

Кремень сообщил, что по этому поводу к нему поступила жалоба, не уточнив, от кого, а также пообещал, что она "не останется без внимания". "Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - заявил уполномоченный. Он напомнил, что из-за нарушений со стороны депутатов Харьковского горсовета ранее уполномоченным уже предприняты некие меры "государственного контроля".

За выступление на русском языке в начале марта был исключен из фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Харьковском областном совете депутат Александр Дорошенко. Основанием для этого в политической силе назвали нарушение депутатом закона о языке.

На Украине после государственного переворота в 2014 году идет активная кампания по дерусификации всех сфер жизни. Несмотря на широкое распространение русского языка среди населения страны, его использование жестко ограничено на законодательном уровне, в том числе в СМИ, делопроизводстве, образовании, а с января этого года - в сферах торговли и услуг.

Теги
Украина
СМИ: убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе рассматривается как теракт
Представитель прокуратуры по делам терроризма сообщил, что нападавший заранее готовился к этой атаке
Читать полностью