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Международный саммит по климату - 2021
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Байден считает, что на саммите по климату достигнут "отличный прогресс"

Глава Белого дома также заявил, что США воодушевлены призывами президента России Владимира Путина на саммите по климату, настроены на работу с Россией на этом направлении
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу поблагодарил мировых лидеров, принимающих участие в международном онлайн-саммите по климату, отметив, что на форуме, по его мнению, был достигнут "отличный прогресс".

"Все мировые лидеры, которые присоединились к нам, спасибо вам <...>. Мне кажется, на данный момент мы добились отличного прогресса. Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых [взятых на себя] обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата, которое является угрозой существованию [жизни на планете]", - сказал глава Белого дома, выступая в начале второго дня саммита.

"Этот саммит - это начало, начало пути, который приведет нас в ноябре в Глазго, на конференцию ООН по климату (речь о 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС), где мы собираемся воплотить в жизнь эти обязательства", - продолжил президент США.

Глава Белого дома также заявил, что Соединенные Штаты воодушевлены призывами президента России Владимира Путина на многостороннем саммите по борьбе с изменением климата на планете, и Вашингтон настроен на совместную работу с Москвой в данной сфере.

"Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями", - подчеркнул американский лидер.

США проводят 22-23 апреля международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. В четверг на форуме выступили несколько десятков мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Международный саммит по климату - 2021
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