Кравчук заявил, что пока рано говорить о разрыве дипотношений с Россией

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Украина должна использовать все возможные форматы для урегулирования ситуации в Донбассе, о разрыве дипломатических отношений с РФ пока говорить рано. Об этом заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук.

"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день. Сегодня мы должны использовать все возможности, все пути, чтобы прекратить политический кризис и войну в Донбассе", - сказал Кравчук в эфире "4 канала".

По мнению главы украинской делегации, в условиях существования минского и нормандского форматов переговоров по Донбассу "вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным".

Депутаты партии президента Украины "Слуга народа" в заявлении от 19 апреля призвали главу государства расторгнуть дипломатические отношения с Россией, внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне", провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий по мобилизации.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

Россия наряду с Францией, Германией и Украиной участвует в переговорах в нормандском формате, а также выполняет роль посредника на переговорах Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. При этом в руководстве России неоднократно подчеркивали, что происходящее в Донбассе представляет собой внутриукраинский конфликт. Однако Киев отказывается от прямого диалога с представителями республик Донбасса.