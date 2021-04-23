Путин и Рахмон обсудили миграционную сферу и увеличение товарооборота

ДУШАНБЕ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразили намерение увеличить товарооборот между странами и обсудили ситуацию в миграционной сфере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы Таджикистана.

"Стороны высказали намерение увеличить объем взаимной торговли и экспорта экологически чистых фруктов и овощей из Таджикистана на российский рынок и обсудили проведение в ближайшем будущем очередной "миграционной амнистии" для трудовых мигрантов из Таджикистана", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся строительства пяти русскоязычных школ в Таджикистане, возобновления очного обучения таджикистанских студентов в российских вузах, а также увеличения частоты регулярных авиарейсов между странами.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Рахмон рассмотрели совместную работу в рамках интеграционных объединений и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

В среду начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что Таджикистан и Россия планируют подписать документы, связанные с регулированием миграционной сферы, в 2021 году. По данным таджикских властей, в среднем ежегодно на заработки из страны выезжают порядка 460 тыс. граждан, большая часть из них направляется в Россию. В 2020 году из-за пандемии в Россию отправились около 120 тыс. человек. В текущем году, когда Россия ограничила въезд иностранцев, 170 таджикских граждан организованным набором вылетели в Иркутскую область на работу 30 января, 168 трудовых мигрантов из республики были направлены в Московскую область 31 марта.

В декабре посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов отметил, что за первые 10 месяцев 2020 года объем товарооборота между странами составил $850 млн. Он подчеркнул, что первое место в структуре взаимного товарооборота занимают горюче-смазочные материалы, далее идут продукты питания, стройматериалы, металлы, древесина, оборудование, в том числе сельскохозяйственное.