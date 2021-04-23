СМИ: убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе рассматривается как теракт

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Убийство сотрудницы комиссариата полиции французского города Рамбуйе (департамент Ивелин), совершенное в пятницу, рассматривается как теракт. Об этом сообщил телеканал BFM. По его данным, дело передано в Управление по расследованию терактов.

Как сообщил телеканал, по мнению следователей, на то, что нападение является терактом, указывает то, что оно было совершено в здании полиции, как и некоторые предыдущие теракты. Злоумышленник был вооружен ножом, как и в целом ряде случаев подобных нападений с террористическими целями.

Представитель прокуратуры по делам терроризма в свою очередь сообщил, что, по данным следствия, нападавший заранее готовился к этой атаке. "В первую очередь мы установили, что он готовился к нападению заранее, изучал расписание работы комиссариата полиции", - указал представитель юстиции. "Также доводом стал метод действия преступника, его личность. Но также и слова, сказанные им в момент преступления", - отметил он. "Совокупность этих элементов указала нам на необходимость подключиться к расследованию", - подчеркнул представитель прокуратуры по делам терроризма.

По его словам, расследование ведется по подозрению в убийстве представителя власти, совершенное с террористической целью. Расследованием одновременно занимаются полиция и Главное управление внутренней безопасности. Координатором выступает Управление по борьбе с терроризмом.

Нападение было совершено в пятницу в середине дня. Напавший - 36-летний тунисец - нанес в холле комиссариата женщине удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Этот человек получил вид на жительство во Франции в 2019 году. Недавно он переехал жить в Рамбуйе, который расположен примерно в 60 км к юго-западу от Парижа.

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