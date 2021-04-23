Президент Молдавии обвинила парламент в узурпации власти

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовые органы принять меры. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности в пятницу.

"Попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента через аспект попытки узурпации государственной власти. <...> Попросила Службу информации и безопасности принять меры против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране", - сказала Санду.

Она сообщила также, что призвала армию и силовиков "не участвовать в противозаконных действиях и не выполнять незаконных приказов", а также обратилась к парламенту, в частности к социалистам, с просьбой "остановиться". "Те, кто совершают эти нарушения, могут быть наказаны, - предупредила президент. - Я обращаюсь к социалистам, вашу стратегию повергнуть страну в хаос надо остановить".

Кроме того, президент Молдавии попросила международное сообщество следить за ситуацией в республике. "То, что сегодня произошло в парламенте, - это серьезно. Парламент не имеет права отзывать судей Конституционного суда (КС). Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на КС", - заявила она.

Ранее в пятницу парламент Молдавии приняли декларацию, в которой говорится, что он не признает решение КС, который разрешил президенту страны распустить законодательный орган. Парламентарии считают, что при принятии этого решения КС не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии. Кроме того, парламент сегодня отозвал мандат у председателя КС Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа.

Политический кризис

Очередной политический кризис разразился в Молдавии после победы проевропейского оппозиционера Майи Санду на президентских выборах в конце прошлого года. Вступив в должность, она под лозунгом борьбы с коррупцией потребовала отставки правительства и роспуска парламента, в котором учрежденная ею проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) контролирует лишь 15 из 101 мандата. Под давлением акций протеста сторонников Санду в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), располагающая 37 из 101 мандата.

Молдавия является парламентской республикой. Однако, согласно конституции, кандидата на пост премьера выдвигает президент. Но в этом вопросе глава республики обязан консультироваться с парламентскими фракциями. Переговоры по этому вопросу провалились, поскольку президент выдвигала на эту должность заведомо непроходные кандидатуры из ПДС. В итоге отведенные на утверждение правительства две попытки были исчерпаны, и Санду получила возможность роспуска парламента.

После провала второй попытки утвердить правительство Санду обратилась в Конституционный суд, который разрешил президенту инициировать процедуру роспуска парламента. Депутаты решение КС не признали. Они обратили внимание, что в парламенте было сформировано большинство для утверждения на посту премьера Владимира Головатюка, а переговоры с президентом, по их мнению, носили формальный характер.