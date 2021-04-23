МИД Чехии хочет обсудить с РФ решение ограничить число россиян в штате посольства в Москве

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. МИД Чехии намерен обсудить с коллегами из РФ решение российской стороны ограничить число сотрудников посольства и культурного представительства республики в Москве, нанятых на месте. Об этом говорится в сообщении чешского внешнеполитического ведомства, размещенном в пятницу на его сайте .

В чешском МИД напомнили о решении российской стороны ограничить число сотрудников-россиян в посольстве Чехии в Москве и Чешском доме (культурное представительство) пропорционально числу сотрудников, которых трудоустраивает посольство РФ в Праге. В министерстве подчеркнули, что эти работники из числа россиян "в Москве выполняют роль обслуживающего персонала".

"Они не участвуют в прямом исполнении дипломатических и консульских функций нашего посольства. Для Чехии этот шаг [РФ] означает значительные технически-административные осложнения. Факт снижения численности служащих [из числа местного персонала] мы будем вынуждены в будущем включить в [повестку] переговоров о паритете сотрудников обоих [дипломатических] представительств", - отметили в МИД Чехии.

Паритет в посольствах

Между тем назначенный в среду министром иностранных дел Чехии Якуб Кулганек ранее проинформировал, что у республики и РФ будет по 32 сотрудника в посольствах в Москве и Праге - по семь дипломатов и 25 административно-технических служащих.

Министр не исключил, что в дальнейшем количество сотрудников дипломатических представительств в обеих столицах будет повышаться, но только на принципе паритета. Число дипломатов и административно-технических служащих будет одинаковым у обеих сторон. Однако, по его мнению, об этом говорить преждевременно.

Кулганек также сказал, что количество сотрудников генеральных консульств России в Чехии и Чехии в РФ не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта. Он констатировал, что Москва пока не предприняла никаких шагов по отношению к чешским генеральным консульствам в России. По его словам, "в этом случае не будет меняться численность" сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии.