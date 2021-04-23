Глава Евросовета выразил соболезнования народу и полиции Франции с связи с терактом

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования народу и полиции Франции, а также близким убитой в пятницу в Рамбуйе сотрудницы полиции. Об этом он написал в Twitter .

"Мои соболезнования семье и близким сотрудницы полиции, убитой сегодня [23 апреля] в Рамбуйе. Я выражаю полную солидарность Европы с народом и силами безопасности Франции в связи с этой трагедией", - заявил он.

Нападение в Рамбуйе было совершено в пятницу в середине дня. Напавший - 36-летний тунисец - нанес в холле комиссариата женщине удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Представитель прокуратуры по делам терроризма в свою очередь сообщил, что, по данным следствия, нападавший заранее готовился к этой атаке, дело классифицировано как теракт. Убийца получил вид на жительство во Франции в 2019 году. Недавно он переехал жить в Рамбуйе, который расположен примерно в 60 км к юго-западу от Парижа.