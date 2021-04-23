Белый дом подтвердил, что Байден выступит с заявлением ко Дню памяти в Армении

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джон Байден выступит с заявлением по теме массовой гибели армян в Османской империи, но не стала говорить, будет ли использован в речи термин "геноцид".

"Я не могу ничего предвосхищать. Я ожидаю, что он [президент] выступит с заявлением по случаю Дня [памяти жертв], но я не могу ничего подтвердить относительно ваших предположений о содержании [заявления]", - сказала Псаки, отвечая в пятницу на брифинге на соответствующий вопрос.

Ранее о данных планах Байдена сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The Wall Street Journal. По информации газеты, официально о своем решении касательно признания геноцида глава Белого дома может объявить 24 апреля. Источники издания подчеркивают, что окончательного решения пока не принято и Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта геноцида.

Предшественник Байдена республиканец Дональд Трамп избегал упоминания слова "геноцид" в своих заявлениях, касавшихся событий 1915 года. Барак Обама (2009-2017), в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, также избегал этого определения. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Анкары.

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.