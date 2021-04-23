СМИ: в телефоне совершившего нападение в Рамбуйе обнаружена исламистская пропаганда

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Французские полицейские, расследующие нападение на сотрудницу комиссариата полиции в городе Рамбуйе (60 км к юго-западу от Парижа), обнаружили в телефоне нападавшего видеозапись с исламистской пропагандой. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

Согласно этим данным, незадолго до нападения злоумышленник просматривал в YouTube видеозапись с исламистской пропагандой. Другой источник сообщил радиостанции France Info, что в момент нападения этот человек выкрикивал исламистские лозунги.

Ни премьер-министр Франции Жан-Кастекс, ни глава МВД страны Жеральд Дарманен, прибывшие на место происшествия, в обращении к СМИ, не упомянули о том, что нападавший что-то выкрикивал. Об этом сообщил только прокурор Жан-Франсуа Рикар, не уточнив, что именно кричал преступник.

Нападение в Рамбуйе было совершено в пятницу в середине дня. Напавший - 36-летний тунисец - нанес в холле комиссариата сотруднице полиции удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.