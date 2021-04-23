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Блинкен обсудил с главами МИД стран Центральной Азии Афганистан, пандемию и климат

Госсекретарь подчеркнул приверженность США независимости и территориальной целостности центральноазиатских государств

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе онлайн-консультаций с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана обсудил ход урегулирования в Афганистане, борьбу с пандемией, изменение климата и энергетику. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул приверженность США независимости и территориальной целостности центральноазиатских государств. <...> Стороны обсудили мирный процесс в Афганистане, восстановление после пандемии и изменение климата", - отмечается в тексте.

Участники консультаций также выразили поддержку усилий рабочих групп по экономике, энергетике, окружающей среде и безопасности для "дальнейшего продвижения общих задач".

Теги
АфганистанСШАБлинкен, Энтони
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