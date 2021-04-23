Санду призвала сторонников готовиться к протестам, чтобы добиться досрочных выборов

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала своих сторонников готовиться к акциям протеста, если депутаты парламента будут препятствовать досрочным выборам. С таким заявлением она выступила в интервью телеканалу Moldova 1 в пятницу.

"Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы <…> Нам необходим новый парламент и новое правительство", - сказала президент. Сегодня Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовые органы принять меры.

Ранее в пятницу парламент Молдавии принял декларацию, в которой говорится, что депутаты не признают решение Конституционного суда (КС), который разрешил президенту распустить законодательный орган. Парламентарии считают, что при принятии этого решения КС не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии. Кроме того, парламент сегодня отозвал мандат у председателя КС Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа.

Конфликт между парламентом и президентом

Очередной политический кризис разразился в Молдавии после победы Санду на президентских выборах в конце прошлого года. Вступив в должность, она под лозунгом борьбы с коррупцией потребовала отставки правительства и роспуска парламента, в котором учрежденная ею проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) контролирует лишь 15 из 101 мандата. Под давлением акций протеста сторонников Санду в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), располагающая 37 из 101 мандата.

Молдавия является парламентской республикой. Однако, согласно конституции, кандидата на пост премьера выдвигает президент. Но в этом вопросе глава республики обязан консультироваться с парламентскими фракциями. Переговоры по этому вопросу провалились, поэтому президент выдвигала на эту должность заведомо непроходные кандидатуры из ПДС, чтобы исчерпать отведенные на утверждение правительства две попытки и получить возможность роспуска парламента.

После второго провала утверждения правительства Санду обратилась в Конституционный суд, который разрешил президенту инициировать процедуру роспуска парламента. Депутаты решение КС не признали. Они обратили внимание, что в парламенте было сформировано большинство для утверждения на посту премьера Владимира Головатюка, а переговоры с президентом, по их мнению, носили формальный характер. Кроме того, парламентарии готовят обращение в Венецианскую комиссию.

В феврале этого года после подобных заявлений МИД РФ призвал западных чиновников отказаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии.