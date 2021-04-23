Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН , 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Соответствующие данные представлены в пятницу в эфире американского телеканала Bloomberg .

Слово не воробей. Что стоит за возможным признанием Байденом геноцида армян

Как уточняет телеканал, Байден заявил Эрдогану, что назовет "геноцидом" трагические события 1915 года. Предшественники Байдена избегали такого определения.

Кроме того, лидеры договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июне. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов", - отмечается в тексте.

Министерство обороны США подтвердило в четверг, что Анкаре было отправлено официальное уведомление об исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила о планах Байдена официально признать геноцид армян. По информации издания, о своем решении глава Белого дома может объявить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники газеты подчеркивают, что Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта геноцида.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.