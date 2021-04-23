США при выводе войск из Афганистана оставят в регионе авианосец и направят бомбардировщики

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны, включая развертывание в регионе дальних бомбардировщиков. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, министр обороны считает целесообразным принимать во внимание возможное развитие событий, при котором "может существовать противодействие со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ) процессу вывода войск". "С связи с этим <...> мы сделаем так, чтобы вывод войск был безопасным, упорядоченным, подготовленным и ответственным, при котором защита войск была бы на высшем уровне", - подчеркнул Кирби.

"Он [Остин] одобрил некоторые дополнительные меры сегодня", - сказал пресс-секретарь. В частности, речь идет о том, чтобы атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" оставался в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, куда входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. "И он также одобрил развертывание в регионе определенного количества дальних бомбардировщиков", - добавил Кирби.

Военная техника

США передадут часть своих вооружений и военной техники, находящихся в Афганистане, властям в Кабуле, подтвердил Кирби. По его словам, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в настоящее время пересматривает планы такого рода, подготовленные еще при предыдущей американской администрации, которую возглавлял Дональд Трамп. Вместе с Милли этой работой занимается глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Кеннет Маккензи, уточнил Кирби. В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток и Южная Азия.

"Они [Милли и Маккензи] пересматривают сейчас эти планы, и я ожидаю, что это будет представлено министру [обороны США Ллойду Остину] в предстоящие дни. Забегать вперед я не буду", - сказал представитель американского военного ведомства. "Часть этого [находящегося в Афганистане американского военного имущества] будет вывезена, подвергнута чистке, проинспектирована и возвращена в США. Часть будет проинспектирована, подвергнута чистке и развернута в регионе. Часть - передана нашим афганским партнерам, если таковое будет иметь смысл. Часть - будет уничтожена", - отметил Кирби. Он повторил, что ранее выработанные планы такого рода корректируются на основании "новых распоряжений президента [США Джо] Байдена".

Ранее Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.