Суд в Армении освободил главу общины Мегри, задержанного из-за протестов против Пашиняна

ЕРЕВАН, 23 апреля. /ТАСС/. Суд в Ереване постановил освободить главу общины Мегри Мхитара Закаряна, задержанного из-за акций протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в пятницу сообщила журналистам адвокат Закаряна Гаяне Папоян.

"Суд счел задержание Закаряна необоснованным за отсутствием обоснованных подозрений. Он освобожден из-под стражи", - сказала адвокат.

Следственный комитет (СК) Армении в четверг возбудил уголовное дело в отношении Закаряна. Он, по данным СК, в ходе визита в Мегри премьера организовал и руководил хулиганскими действиями, в которых участвовала группа сотрудников местной администрации, а также его близкие и сотрудники компаний, принадлежащих его ближайшему окружению.

В среду Пашинян посетил Мегри, города Агарак, Каджаран и Капан, где прошли акции протеста населения. Жители скандировали в адрес премьера оскорбления и требовали, чтобы он покинул их населенный пункт. После этого глава кабмина потребовал от правоохранительных структур принять жесткие меры в отношении организаторов и участников акций. Полиция в четверг задержала нескольких оппозиционеров, в том числе Закаряна. В тот же день в Ереване прошли митинги, участники которых требовали от властей освободить задержанных. Одна из демонстраций закончилась столкновениями с полицией и задержаниями протестующих.

Акции с требованием отставки премьера прошли по всей Армении после подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления, которое положило конец начавшимся 27 сентября боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Документ подписали премьер Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев. В соответствии с положениями договоренности азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Жители Сюникской области особенно остро отреагировали на эти договоренности, так как после перехода под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов граница с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с этим регионом.