Около 1 тыс. жителей ДНР остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Поселок Старомихайловка на западе Донецка был обесточен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 21:40 ВСУ открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела обесточены девять трансформаторных подстанций Петровского западного РЭС (районные электрические сети). Около 1 тыс. абонентов остались без электричества. Неоднократные запросы представительства ДНР в СЦКК на установление устойчивого режима прекращения огня игнорируются украинской стороной", - сказано в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.