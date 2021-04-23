Новый глава МИД Чехии направится с первым зарубежным визитом в Словакию, Венгрию и Польшу

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, назначенный на этот пост в среду, 28 апреля совершит свой первый зарубежный визит в Словакию, а затем посетит Венгрию и Польшу, которые вместе с его страной составляют Вишерадскую группу - региональное объединение в Евросоюзе. О своих планах министр сообщил в пятницу в Twitter.

"Свою первую рабочую неделю [в качестве министра] я завершил телефонным разговором с польским министром иностранных дел Збигневом Рау. Спасибо за его слова поддержки Чехии (в связи с инцидентом в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы складов боеприпасов - прим. ТАСС). Он пригласил меня в Польшу, куда я отправлюсь с большой радостью. Свой первый зарубежный визит [в качестве главы МИД] нанесу в [предстоящую] среду в Словакию, а потом [направлюсь в Венгрию]. Сотрудничество в рамках Вишеградской группы является приоритетом [для Чехии]", - написал Кулганек.