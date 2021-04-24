Лидеры АСЕАН обсудят на специальном саммите кризис в Мьянме

СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. Проблемы урегулирования кризиса в Мьянме, возникшего после прихода к власти военных, станет главной темой открывающегося в субботу специального саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лидеры стран, входящих в региональных блок, в том числе главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, впервые с 2019 года соберутся в очном формате в секретариате АСЕАН в столице Индонезии.

Участие в саммите не примут премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и президент Филиппин Родриго Дутерте. Их представители призвали не искать в этом политический подтекст, объяснив данные решения неблагоприятной ситуацией вокруг распространения коронавируса в своих странах. Между тем наблюдатели связывали большие надежды именно с присутствием тайского премьера, который поддерживает наиболее близкие отношения с Мин Аун Хлайном. Детали и формат саммита не объявляются, известно, что председателем будет султан Брунея Хассанал Болкиах, чья страна председательствует в АСЕАН в этом году.

Перспективы встречи

В преддверии саммита министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хуссейн рассказал, что глава правительства Мухиддин Яссин намерен потребовать от Мьянмы допустить в страну представителей Брунея [как председателя АСЕАН], а также секретариата организации. Эксперты уточняют, что также они могут потребовать получить доступ к находящейся под арестом Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на последних выборах. По словам старшего научного сотрудника базирующегося в Джакарте Центра стратегических и международных исследований Эвана Лаксмана, "при самом благоприятном развитии событий международные представители должны стать посредниками в переговорах между противоборствующими сторонами". Эксперт также считает, что лидеры АСЕАН попробуют убедить военных Мьянмы допустить в страну гуманитарную помощь, которая может быть оказана по линии ассоциации.

Вместе с тем Эван признал, что "вероятно, не стоит ожидать прорыва на встрече. Но уже сам факт, что Брунея и Индонезии за такой короткий срок, в условиях пандемии удалось собрать почти всех лидеров АСЕАН, в том числе главкома Мьянмы, можно считать большим успехом и началом процесса постепенного урегулирования кризиса".

Критика в адрес АСЕАН

С начала кризиса в Мьянме ряд стран и экспертов критически высказывались в отношении АСЕАН, которая фактически ни разу не обозначала свою позицию по событиям в этой стране, а также в отличие от США и Европы не вводит санкций. Как пояснила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, "ассоциация исходит из базовых принципов организации - невмешательство во внутренние дела друг друга, уважение национального суверенитета". Однако ряд стран, например, Сингапур, высказывают собственную позицию. В частности, глава МИД Вивиан Балакришнан призвал военных Мьянмы остановить использование оружия против гражданских лиц, немедленно освободить всех политически заключенных. Однако, по его словам, "республика выступает против иностранного вмешательства в дела других членов АСЕАН". При этом "мы надеемся, что в Мьянме прислушаются к мнению лидеров других членов Ассоциации", сказал Балакришнан.

Глава азиатского представительства правозащитной организации Human Rights Watch Брэд Адамс в пятницу выступил с резкой критикой из-за приглашения на саммит Мин Аун Хлайна и одновременным игнорированием сторонников Аун Сан Су Чжи, которые сформировали так называемое правительство национального единства. По его мнению, таким образом страны ассоциации признают легитимность военного режима в Мьянме. Вместе с тем бывший спецпосланник ООН по Мьянме Разали Исмаил подчеркнул, что "лидеры АСЕАН получат возможность послушать и задать вопросы, а военные - объясниться". Одновременно Эван Лаксман отметил, что "нужно признать реальность, где только одна сторона осуществляет насилие, поэтому диалог нужно вести с ними".