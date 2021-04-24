Радикалы из Газы выпустили три ракеты по территории Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером три ракеты по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила одну из них. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности [на границе с сектором]", - говорится в заявлении военных.

Ранее пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля близ границы с сектором Газа и в районе населенного пункта Кисуфим, расположенного неподалеку от палестинского прибрежного анклава.