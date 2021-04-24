{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Радикалы из Газы выпустили три ракеты по территории Израиля

Одну ракету перехватили

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером три ракеты по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила одну из них. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности [на границе с сектором]", - говорится в заявлении военных.

Ранее пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля близ границы с сектором Газа и в районе населенного пункта Кисуфим, расположенного неподалеку от палестинского прибрежного анклава.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
Беспорядки с участием сотен палестинцев произошли на Западном берегу
Палестинцы бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, которые в ответ применили спецсредства
Читать полностью