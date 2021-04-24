Приговор убившему Флойда экс-полицейскому вынесут 16 июня

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, будет вынесен 16 июня. Об этом сообщил в пятницу телеканал СNBC со ссылкой на решение суда.

После вынесения присяжными вердикта во вторник судья Питер Кэхилл объявил, что приговор будет вынесен через восемь недель, но точную дату называть не стал.

Шовину грозит до 40 лет лишения свободы. 25 мая 2020 года он применил при задержании афроамериканца удушающий прием. Флойд умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.