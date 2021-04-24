Белый дом оценил результаты санкций против России

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Результаты введенных США в апреле санкций в отношении РФ пока что "достаточно близки" к тому, на что рассчитывала администрация президента Джо Байдена. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству Reuters заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию", - утверждал он. "Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали", - убежден представитель американской администрации.

По его словам, санкции являются лишь элементом более широкой стратегии Вашингтона в отношении Москвы. "Это просто инструмент, который может помочь в продвижении стратегии, а в данном случае - создать рычаги для дипломатического процесса", - сказал он. "В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения", - добавил Сингх.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также допустил резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. После этого посол России в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

15 апреля Байден подписал указ о санкциях в отношении Москвы, а 16 апреля РФ объявила об ответных мерах.