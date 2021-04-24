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В КНР призвали США смириться с мирным укреплением республики

В МИД Китая подчеркнули, что правительство страны "не заинтересовано в конкуренции с США"

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе видеоконференции с представителями американского Совета по международным отношениям заявил о необходимости корректировки позиции Вашингтона в отношении "мирного подъема КНР" ради нормализации сотрудничества между двумя странами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте МИД Китая.

"Китайско-американские отношения вновь находятся на перепутье. В данном случае ключевой момент состоит в том, смогут ли США смириться с мирным подъемом Китая, который отличается от Соединенных Штатов социальной системой, имеет другую культуру и историю, а также находится на ином этапе развития, - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство. - Будущее взаимодействия между Пекином и Вашингтоном зависит от того, сумеет ли американская сторона признать право китайского народа на развитие, на более благополучную жизнь".

По словам главы МИД, правительство КНР "не заинтересовано в конкуренции с США". "Китай лишь стремится к постоянному самосовершенствованию", - уточнил он.

Как подчеркнул Ван И, Пекин готов к активизации диалога, углублению сотрудничества и устранению разногласий с Вашингтоном. "Мы хотим избежать конфронтации", - подытожил министр во время видеоконференции с представителями одной из наиболее авторитетных в США аналитических организаций в сфере международной политики.

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