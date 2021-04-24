Израиль нанес ответный удар по объектам радикалов в секторе Газа

ТАСС, 24 апреля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу атаковала военные объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства.

"В ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение ночи, мы только что поразили объекты террористов [движения] ХАМАС в [секторе] Газа, в том числе подземную инфраструктуру и ракетные установки", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.

Ранее израильская армия сообщила еще о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах, направленных на юг страны.

В пятницу вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", две разорвались в районе забора безопасности на границе, сообщила армейская пресс-служба.