США в мае проведут на Аляске учения с участием авианосца и 15 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США проведут с 3 по 14 мая на Аляске военные учения Northern Edge 2021, в которых будет задействована авианосная ударная группа, порядка 15 тыс. солдат и офицеров, а также примерно 240 различных летательных аппаратов из всех видов ВС США. Об этом сообщило в пятницу Тихоокеанское командование ВВС США.

"Northern Edge позволят разным видам войск собрать кусочки пазла воедино, чтобы увидеть общую картину, а также дадут возможность нашему более молодому поколению в ВС ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт во всей его сложности", - заявил представитель командования подполковник Майк Бойер.

Как отмечается в сообщении, в маневрах, которые будут проходить в том числе в заливе Аляска, примет участие атомный авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения. "Это крупнейшие в этом году учения, которые запланированы на Аляске", - подчеркивается в документе. Эти учения обычно проводятся раз в два года.

В пресс-службе Пентагона, Индо-Тихоокеанском командования ВС США и Тихоокеанском командовании ВВС США в пятницу не ответили на вопросы ТАСС о том, уведомлял ли Вашингтон Москву заблаговременно о планах проведения учений и будет ли американская сторона в ходе них поддерживать контакт с российской. Ответственность за проведение маневров несет Индо-Тихоокеанское командование.