Главком ВС Мьянмы прибыл в Индонезию на специальный саммит АСЕАН

СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. Главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн прибыл в субботу в Джакарту для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает агентство Kyodo .

Главной темой встречи станет обсуждение ситуации в Мьянме, а также пути выхода из кризиса, возникшего после прихода к власти военных. Между тем участие в заседании, которое пройдет в секретариате АСЕАН, не примут лидеры Лаоса, Таиланда и Филиппин. Их представители объяснили, что это связано с неблагоприятной ситуацией вокруг распространения коронавируса в своих странах.

О деталях саммита, в том числе возможности принятия итогового документа или заявления председателя, пока не сообщается.

Военное руководство Мьянмы 1 февраля ввело чрезвычайное положение сроком на год и сместило гражданское правительство. Командование вооруженных сил объяснило это масштабными фальсификациями, якобы совершенными на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. Жители Мьянмы с начала февраля выходят на массовые выступления протеста против переворота, которые жестко пресекаются силами безопасности. По данным правозащитников, жертвами этих акций подавления стали свыше 739 человек, включая детей. Более 3,3 тыс. участников движения протеста задержаны, 76 из них приговорены к тюремным срокам.