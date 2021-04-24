СМИ: радикалы из Газы выпустили за ночь 36 ракет по Израилю, шесть перехвачены

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с вечера пятницы по утро субботы 36 ракет по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила шесть из них, остальные разорвались в незаселенной местности. Об этом сообщает в субботу государственная израильская радиостанция Kan .

По ее данным, пострадавших в результате ракетных обстрелов нет, в одном из районов близ границы с сектором Газа разрывом снаряда повреждено полотно шоссе. В ответ израильские военные за ночь дважды атаковали военные объекты радикального движения ХАМАС в секторе Газа, уточняется радиостанция.

Палестинские радикалы из Газы подвергали столь массовому ракетному обстрелу территорию еврейского государства более года назад - в конце февраля 2020 года. Тогда за два дня по Израилю было выпущено более 80 ракет, 70 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Единичные ракетные обстрелы после перерыва в несколько месяцев возобновились в конце прошлого года. В предыдущий раз радикалы из Газы выпустили по одной ракете по израильской территории 15 и 16 апреля, в ответ армия Израиля поразила тогда цели ХАМАС в секторе.

Утром в субботу обстрелы из Газы прекратились, после чего израильская Служба тыла отменила экстренные инструкции по безопасности для жителей прилегающих к палестинскому анклаву районов. "После оценки ситуации было решено на данном этапе не применять ограничения по тылу в приграничных районах", - сообщила в субботу армейская пресс-служба. В ночь на субботу сирены воздушной тревоги десятки раз звучали в населенных пунктах на юге Израиля, включая районы крупного города Ашкелон на юге еврейского государства, отмечает Kan.