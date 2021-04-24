В МИД Армении заявили, что признание геноцида армян необходимо для их безопасности

ЕРЕВАН, 24 апреля. /ТАСС/. Безнаказанность за геноцид армян и в настоящее время вдохновляет тех, кто планирует новые международные преступления, поэтому признание этой трагедии международным сообществом необходимо для обеспечения безопасности армянского народа. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в субботу по случаю 106-й годовщины геноцида армян в Османской империи.

"Безнаказанность за геноцид армян и сегодня вдохновляет тех, кто планирует новые международные преступления и последняя война, развязанная Азербайджаном против народа Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), и геноцидальные действия турецко-азербайджанского альянса показали, что подходы к "решению" международных проблем силой не изменились", - говорится в заявлении МИД. В нем подчеркивается, что "признание геноцида армян важно не только для исторической справедливости и восстановления истины, но и для безопасности армянского народа".

24 апреля армяне всего мира чтут память жертв геноцида, совершенного в начале XX века. В результате этого беспрецедентного по своим масштабам, заранее запланированного преступления, армянский народ, проживающий на территории Османской империи, стал жертвой насильственного переселения и массовой резни. "В течение многих лет младотурецкое и последующие правительства, руководствующиеся идеологией пантюркизма, распространили политику геноцида армян и на Восточную Армению", - говорится в заявлении МИД.

В результате этих действий в 1915-1923 годах было убито 1,5 млн человек, были искалечены сотни тысяч судеб, целый народ лишился своей духовной, образовательной, культурной и экономической собственности, у него было отобрано право жить на большей части своей исторической родины, отмечает МИД Армении.