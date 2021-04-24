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Политический кризис в Мьянме

В Индонезии открылся посвященный кризису в Мьянме саммит АСЕАН

В заседании принимает участие главком ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн

СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященный кризису в Мьянме, открылся в субботу в Джакарте. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации президента республики Джоко Видодо.

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Встреча на высшем уровне лидеров регионального блока впервые с 2019 года проходит в очном формате, в заседании принимает участие главком ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн. По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, "саммит отражает глубокую озабоченность ситуацией и готовность АСЕАН оказать помощь Мьянме преодолеть эту деликатную ситуацию". "Мы надеемся, что по итогам встречи будет достигнуто соглашение о действиях в пользу народа этой страны", - добавила Ретно.

В преддверии саммита министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хуссейн рассказал, что премьер-министр Мухиддин Яссин намерен потребовать от Мьянмы допустить в страну представителей Брунея (как председателя АСЕАН), а также секретариата организации. Эксперты уточняют, что также они могут потребовать получить доступ к находящейся под арестом Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на последних выборах.

Теги
ИндонезияМьянмаДжоко ВидодоПолитический кризис в Мьянме
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