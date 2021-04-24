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МИД Украины выразил поддержку президенту Молдавии в ситуации с КС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины важна стабильная и проевропейская Молдавия

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Украина поддерживает президента Молдавии Майю Санду в ситуации, которая сложилась вокруг Конституционного суда (КС) страны. Такую позицию в субботу озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдавия. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - написал он в Twitter.

Парламент Молдавии отозвал мандат главы КС Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа. Депутаты также приняли декларацию, в которой обвинили в ангажированности судей КС, разрешивших президенту распустить парламент и инициировать досрочные выборы. В ответ Санду обвинила депутатов в узурпации власти, призвала своих сторонников к протестам, а силовиков - не подчиняться депутатам.

Позднее в пятницу КС приостановил решение парламента об отзыве мандата у Маноле и другие решения парламента по запросу депутата из пропрезидентской Партии действия и солидарности (ПДС) Сергея Литвиненко.

Теги
УкраинаМолдавияСанду, МайяКулеба, Дмитрий Иванович
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