Три запрещенных оппозиционных телеканала Украины заблокировали в YouTube

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено ранее по решению властей.

"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", - такая запись появляется при попытке зайти на страницы всех трех телеканалов на YouTube. В то же время на ресурсе по-прежнему ведется трансляция нового телеканала "Первый независимый", который был создан журналистами трех телекомпаний, попавших под санкции украинских властей.

По информации украинского издания "Страна", на каналах блокировку трансляции связывают с давлением, которое власти Украины оказывала на YouTube.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко 9 марта заявил, что Украина дважды обращалась к YouTube с просьбой заблокировать аккаунты "112 Украина", NewsOne и ZIK. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены остановить вещание этих телеканалов на платформе YouTube.

Президент Украины 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех оппозиционных телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслировались только на платформе YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.