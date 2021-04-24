Премьер Франции назвал нападением на республику убийство полицейского в Рамбуйе

"Снова нападают на республику, снова государству бросают вызов, я хочу еще раз заявить, что мы этого не допустим", - заявил он, выступая перед журналистами в Тулузе. Премьер также сообщил, что прерывает свою поездку по региону Окситания (юг страны), где он планировал, помимо Тулузы, посетить ряд других городов. "Я возвращаюсь в Париж, чтобы провести встречу с соответствующими ведомствами и министрами по поводу случившегося в Рамбуйе", - добавил Кастекс.

Премьер-министр побывал на месте происшествия вместе с главой МВД Жеральдом Дарманеном сразу после трагедии в пятницу. Тогда 37-летний тунисец нанес в холле комиссариата сотруднице полиции удар ножом в шею, в результате чего она умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Согласно сведениям полиции, тунисец прибыл во Францию в 2009 году. Долгое время он проживал в стране нелегально. Справку с разрешением на временное проживание он получил лишь в 2019 году. Стандартный документ, вид на жительство, был выдан тунисцу в декабре 2020 года, срок его действия истекает в декабре 2021 года. В базах данных полиции и внутренней разведки он не числился как возможный радикальный исламист.

Расследование убийства было передано прокуратуре по делам о терроризме. Оно ведется по подозрению в совершении предумышленного убийства с террористической целью. В телефоне убийцы следователи уже обнаружили пропагандистские исламистские материалы.