Главы МИД Украины и Грузии обсудили взаимодействие ВМС с черноморскими странами НАТО

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Главы МИД Украины и Грузии Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани обсудили возможность углубления взаимодействия военно-морских сил своих стран с черноморскими государствами - членами НАТО. Об этом говорится в субботнем сообщении МИД Украины по итогам прошедших накануне переговоров министров в Румынии.

В ходе встречи, как отметили в Киеве, министры обсудили тему безопасности в Черном море, в том числе сотрудничество со странами Североатлантического альянса. "Стороны уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами - членами НАТО. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получения Плана действий по членству в альянсе", - уточнило внешнеполитическое ведомство Украины. Кулеба в этом контексте заявил, что "членство Украины и Грузии в Европейском союзе и НАТО - лишь вопрос времени".

Стороны также "решительно осудили многочисленные нарушения Россией международного права, в частности блокирование Керченского пролива", обвинили Москву в оккупации украинских и грузинских территорий, а также в якобы нежелании подтвердить приверженность режиму прекращения огня в Донбассе и в наращивании присутствия на границе с Украиной.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря в зоне территориальных вод России. При этом в указанную зону не попал Керченский пролив и подходы к нему. В документе не указано, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются эти районы.