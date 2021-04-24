Партия социалистов Молдавии оспорит приостановку решения парламента по отзыву главы КС

КИШИНЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) оспорит решение и.о. главы Конституционного суда (КС) Любы Шова, которая приостановила действие постановления парламента об отзыве Домники Маноле с поста главы суда.

"ПСРМ оспорит решение временно исполняющего обязанности председателя КС Любы Шова, согласно которому сегодняшнее постановление парламента об отзыве Домники Маноле с должности судьи КС было приостановлено", - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ПСРМ. В нем приводится заявление председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Кодекса конституционной юрисдикции, приказ председателя КС должен утвердить пленум КС. Подчеркиваю, что госпожа Домника Маноле не может принимать участие в принятии этого решения на том основании, что решения парламента касаются непосредственно ее. Также стоит отметить, что это не увольнение, а отзыв индивидуального административного акта о назначении, который рассматривается в порядке административного разбирательства. Борьба с узурпаторами КС продолжается", - отметил депутат.

Кризис вокруг Конституционного суда начался после того, как 15 апреля КС удовлетворил просьбу президента Майи Санду признать парламент недееспособным, так как депутаты дважды не смогли утвердить состав правительства. Это дает президенту право распускать парламент и назначать новые выборы. Депутаты считают, что это решение было принято с нарушением конституции.

23 апреля парламент принял декларацию о том, что он не признает решение КС, который разрешил президенту Санду распустить законодательный орган. Парламентарии считают, что при принятии решения КС был нарушен основной закон и заключение Венецианской комиссии Совета Европы. Она квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии. Как следствие, в пятницу парламент отозвал мандат у председателя КС Маноле, которая была назначена по его квоте.

Однако уже в пятницу вечером и.о. главы КС Шова приостановила действие решения парламента об отзыве мандата у ее председателя Маноле. Санду со своей стороны заявила, что Маноле остается судьей КС и решения парламента не влияют на его состав. Президент призвала своих сторонников к уличным протестам, а силовиков - не выполнять решения парламента. Также глава Молдавии распорядилась взять под охрану здание суда.