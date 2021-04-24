В ОПЗЖ считают запрет оппозиционных СМИ в YouTube поражением Украины в борьбе с диктатурой

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Вопрос запрета аккаунтов украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в YouTube курировал лично президент Украины Владимир Зеленский с целью поднятия своего рейтинга. Такое решение в результате говорит о том, что Украина проиграла в борьбе с диктатурой власти, заявил руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Артем Марчевский.

"Ограничение доступа к YouTube-каналам "112 Украина", NewsOne и ZIK - маленькая победа Зеленского в бою за свой рейтинг и большое поражение Украины в войне с диктатурой. Известно, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от офиса президента Украины. По нашим данным, вопрос их блокировки курировал лично президент Зеленский и министр культуры [Украины Александр] Ткаченко", - говорится в заявлении Марчевского, которое в субботу опубликовано на сайте партии.

По его мнению, главе государства вместо блокирования работы СМИ надо решать более насущные для общества проблемы. "Президент страны, в которой семь лет [идет] война, в которой пенсионеры умирают от голода, где счет за коммуналку может превышать пенсию, где полностью провалена вакцинация, нет дорог и медицины, нет полиции и образования, борется с Youtube-каналами. Абсурд", - подчеркнул он.

Марчевский пообещал, что оппозиция и журналисты, несмотря на противодействие, все равно будут контролировать деятельность власти. "Мы всегда будем ходить по вашим пятам. Наши журналисты не дадут вам украсть втихую ни гривны. Все ваши схемы с контрабандой, "Большими стройками" (крупный проект Зеленского по строительству дорог и инфраструктурных объектов по всей Украине), закупками, площадками для обналичивания, углем, газом и вакцинами тут же будут опубликованы на всю Украину. Еще никто не выигрывал в войне с журналистами", - уверен он.

Блокировка вещания в YouTube

Ранее стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено по решению властей. После этого министр культуры Украины Александр Ткаченко поблагодарил видеохостинг за решение о блокировании и подтвердил, что оно принято на основании жалобы правительства в отношении каналов. Еще 9 марта министр заявил, что Украина дважды обращалась к YouTube с просьбой заблокировать аккаунты "112 Украина", NewsOne и ZIK. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены остановить вещание этих телеканалов на платформе YouTube.

Телеканал "Первый независимый", который образован журналистами запрещенных на Украине оппозиционных каналов, обратился в офис YouTube с жалобой на блокирование видеохостингом их вещания.

Президент Украины 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех оппозиционных телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслировались только на платформе YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.