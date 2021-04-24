Медведчук заявил, что власти Украины проводят "невиданное наступление на свободу слова"

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Украины проводят репрессии в отношении политических оппонентов, а также "невиданное до сих пор наступление на свободу слова". Об этом в субботу заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук после новости о запрете аккаунтов украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в YouTube.

"В стране происходит невиданное до сих пор наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии", - написал Медведчук в Twitter

По мнению политика, это наступление исходит со стороны высшего руководства государства. "Команда [президента Украины Владимира] Зеленского развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов", - уверен оппозиционер.

Ранее в субботу стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты трех оппозиционных телеканалов на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено по решению властей. После этого министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что оно принято на основании жалобы правительства в отношении каналов. Ранее Зеленский заявил, что власти намерены остановить вещание этих телеканалов на платформе YouTube. Телеканал "Первый независимый", который образован журналистами запрещенных каналов, обратился в офис YouTube с жалобой на блокирование видеохостингом их вещания.

Президент Украины 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех оппозиционных телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслировались только на платформе YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.