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Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу полномочий президента в экстренной ситуации

Премьер Белоруссии будет руководить Совбезом в экстренной ситуации в случае отсутствия президента, передает БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

Притом премьер Белоруссии будет руководить Совбезом в экстренной ситуации в случае отсутствия президента.

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