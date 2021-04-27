Украинского депутата Гончаренко лишили на три месяца слова в ПАСЕ из-за его поведения

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко лишен на три месяца возможности выступать в организации из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии ассамблеи.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца", - сообщил во вторник Гончаренко в своем Telegram-канале. Как утверждает депутат, такое решение принято в связи "с жалобой председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии, состоявшейся в январе этого года".

Тогда российские депутаты обратили внимание председателя ПАСЕ Хендрика Дамса на поведение Гончаренко, а он передал их жалобу в Регламентный комитет. В ходе той сессии не только российские парламентарии, но и представители других стран также указывали на неприемлемое поведение украинского делегата в связи с оскорблениями в адрес России и самой ассамблеи.

Гончаренко отличился своим поведением также 20 апреля во время дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы. Депутат выразил возмущение в связи с тем, что в резолюции уделяется "слишком много внимания" вопросам искусственного интеллекта, но "нет ни слова о территориальной целостности стран - участниц и мирном урегулировании конфликтов в Европе". После этой тирады он достал украинский флаг и долго требовал от участников сессии посмотреть на него. Закончить свою мысль он не успел, так как председатель ПАСЕ несколько раз призвал его к порядку, а затем потребовал отключить у него микрофон и предложил политику покинуть зал заседаний.

Дамс тогда пообещал доложить об этом инциденте в Регламентный комитет ПАСЕ, чтобы там приняли решение о возможном наказании для политика. Как сообщил сам Гончаренко, рассмотрение этой жалобы назначено на начало июня.