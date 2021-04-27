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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху приказал армии Израиля сохранять готовность на границе с Газой

Газета Yedioth Ahronoth ранее заявила, что израильская армия 26 апреля представила министрам конкретные сценарии оперативных действий против ХАМАС на территории палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал израильской армии сохранять готовность к любому возможному развитию событий на границе с сектором Газа. Соответствующее заявление он сделал во вторник на заседании правительства еврейского государства.

"На заседании кабинета безопасности [26 апреля] мы приняли решение готовиться к любому сценарию. Такой приказ отдан мной и министром обороны [Бени Ганцем] Армии обороны Израиля, и он состоит в том, чтобы действительно сохранять готовность к любому возможному сценарию [на границе с Газой]", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Прошедшая ночь [на вторник] была спокойной, надеюсь, что так будет и дальше. Мы действительно готовы к любому развитию событий, не советую нашим врагам проверять нас", - добавил Нетаньяху.

Радикалы из сектора Газа выпустили с вечера 23 апреля по утро 24 апреля 36 ракет по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила шесть из них, остальные разорвались в незаселенной местности. В ответ израильские самолеты и танки нанесли удары по военным объектам ХАМАС в палестинском анклаве. В ночь на понедельник из сектора было выпущено не менее четырех ракет по Израилю, две из них перехватила система ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба. Еврейское государство не стало наносить ответные удары по объектам ХАМАС, но с утра понедельника полностью закрыло для палестинских моряков зону рыболовства у берегов анклава до дальнейшего оповещения.

В понедельник узкий кабинет по вопросам безопасности после длившегося несколько часов заседания разрешил премьеру и министру обороны принимать решение о месте и времени ответных действий в случае продолжения обстрелов. По информации газеты Yedioth Ahronoth, израильская армия 26 апреля представила министрам конкретные сценарии оперативных действий против ХАМАС на территории палестинского анклава. Источник в официальных кругах тогда же заявил изданию, что Израиль "не заинтересован в эскалации напряженности" на границе с Газой.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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