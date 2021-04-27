Зеленский проверил боевую готовность украинских военных на границе с Крымом

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область проинспектировал позиции украинских военнослужащих на границе с Крымом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.

"Мы сегодня в Херсонской области. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса.

Во время поездки Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой и системой укреплений на границе с Крымом, осмотрел блиндажи и окопы, пообщался с военнослужащими, которые несут там службу. Президент посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. Зеленский также передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

14 апреля пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о проведении масштабных многоэтапных антитеррористических учений в Херсонской области. В ходе них, как отмечалось, особое внимание уделялось морской прибрежной зоне региона, а также границе с Крымом. Кроме того, командование объединенных сил Вооруженных сил Украины сообщало 23 апреля о проведении учений подразделений противовоздушной обороны на одном из полигонов области, граничащей с Крымом.

Ранее Киев и западные страны выражали обеспокоенность в связи с перемещением сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. В прошлый четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.