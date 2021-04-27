Кабмин Литвы обсудит вопрос о взятии в собственность санатория "Беларусь"

ВИЛЬНЮС, 27 апреля. /ТАСС/. Литовское правительство готово рассмотреть вопрос о том, чтобы забрать в собственность Литвы находящийся под санкциями ЕС санаторий "Беларусь", который расположен в курортном литовском городе Друскининкай, но принадлежит Белоруссии. Об этом во вторник заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Обсудим, как можно реализовать предложение парламентского комитета [по внешней политике]", - сказала она. В понедельник на совместном заседании комитеты Сейма (парламента) по внешней политике и по социальным вопросам и труду указали, что правительство должно начать переговоры с Минском по вопросу принадлежности санатория.

Глава правительства не уточнила, что было бы с лечебно-оздоровительным учреждением, если бы Вильнюс смог забрать его в свою собственность. "Сначала надо решить вопрос о собственности, а тогда уже можно обсуждать, как поступить дальше. Возможно, санаторий мог бы быть передан в частные руки", - заявила Шимоните. В литовском публичном пространстве не раз высказывались предположения, что "Белорусь" некие лоббисты пытаются довести до банкрота, чтобы приватизировать успешно работающее учреждение.

В соответствии с двусторонним соглашением Литва в 1996 году передала Белоруссии построенный в Друскининкай в советское время санаторий и на 99 лет сдала в аренду земельный участок, на котором он находится.

Под санкции попали граждане Литвы

Работающий в Литве банк скандинавского капитала Swedbank заморозил в декабре 2020 года счет санатория как собственности Белоруссии, ссылаясь на примененные ЕС санкции против Минска. Его штат насчитывает около 400 человек, из них около 350 являются литовскими гражданами. Потеряв зарплату, многие лишились единственного источника доходов. Персонал провел несколько акций протеста, обвиняя власти Литвы в безразличии к их проблемам. Как вариант их решения литовские политики предлагают забрать лечебно-оздоровительное учреждение в собственность Литвы.

Из 13 тыс. человек, ежегодно бывающих в санатории, более половины составляют нуждающиеся в оздоровительных услугах белорусские дети. "Беларусь" регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного самоуправления. В 2018 году санаторий был 28-м в списке крупнейших налогоплательщиков всей Литвы, перечислив в государственный бюджет балтийской республики в виде налогов около €1 млн.