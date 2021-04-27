{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дании задержали шесть подозреваемых в поддержке "Исламского государства"

В Орхусе задержаны четыре человека, в Копенгагене - два, сообщила полиция Восточной Ютландии

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Полиция Восточной Ютландии задержала шесть человек по подозрению в финансировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Операция осуществлялась совместно с полицией безопасности (ПЕТ) и полицией Копенгагена, сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе.

Возраст задержанных - 27-35 лет. Обыски были проведены по нескольким адресам в районе Орхуса и в Копенгагене. В Орхусе задержаны четыре человека, в Копенгагене - два.

Двое из них обвиняются в участии в деятельности ИГ в Сирии. Пятеро подозреваются в финансировании терроризма через отправление денежных средств ИГ. Один из них являлся вербовщиком и вовлек в преступную деятельность всех остальных, которым вменяется в вину финансовая поддержка ИГ.

Прокуратура ходатайствует о рассмотрении дела при закрытых дверях.

Теги
СирияДания
Кризис на Украине
Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу "с мощными игроками"
Президент Украины заявил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов
Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу "с мощными игроками"
Читать полностью