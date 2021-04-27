В Дании задержали шесть подозреваемых в поддержке "Исламского государства"

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Полиция Восточной Ютландии задержала шесть человек по подозрению в финансировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Операция осуществлялась совместно с полицией безопасности (ПЕТ) и полицией Копенгагена, сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе.

Возраст задержанных - 27-35 лет. Обыски были проведены по нескольким адресам в районе Орхуса и в Копенгагене. В Орхусе задержаны четыре человека, в Копенгагене - два.

Двое из них обвиняются в участии в деятельности ИГ в Сирии. Пятеро подозреваются в финансировании терроризма через отправление денежных средств ИГ. Один из них являлся вербовщиком и вовлек в преступную деятельность всех остальных, которым вменяется в вину финансовая поддержка ИГ.

Прокуратура ходатайствует о рассмотрении дела при закрытых дверях.