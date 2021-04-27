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МИД Армении: слова Байдена о геноциде могут помочь наладить диалог Еревана с Анкарой

И. о. главы ведомства считает, что заявление Байдена "создает основу для того, чтобы турецкое общество смогло оказаться лицом к лицу со страницами истории"

ЕРЕВАН, 27 апреля. /ТАСС/. Армения надеется, что заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян может способствовать налаживанию диалога и нормализации отношений Еревана с Анкарой. Об этом заявил и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян.

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"Мы надеемся, что это очень важное заявление президента США поможет установить диалог и в конечном итоге нормализует отношения с Турцией. Это также будет способствовать региональному миру и стабильности", - сказал Айвазян в интервью "Би-би-си", текст которого приводит во вторник пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

По словам Айвазяна, заявление Байдена "создает основу для того, чтобы турецкое общество смогло оказаться лицом к лицу со страницами истории". "Оно также призывает общественность задуматься над трагическими страницами своей истории. Думаю, это также послужит платформой для диалога между двумя соседними странами. Между государствами существует разрыв отношений, и я думаю, что это будет очень важным шагом для нормализации наших отношений", - отметил глава МИД Армении.

Байден 24 апреля назвал события начала XX века в Османской империи геноцидом армян. Его предшественники на посту главы государства избегали использования этого термина.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала помощь Азербайджану в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В Ереване утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока.

Теги
АзербайджанАрменияСШАТурцияБайден, Джозеф (Джо)
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