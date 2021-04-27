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Кризис на Украине
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Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу "с мощными игроками"

Президент Украины заявил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский AP Photo/Alastair Grant
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/Alastair Grant

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельно "нормандскому" новый формат переговоров по Донбассу "с мощными игроками". Такое заявление он сделал во вторник во время рабочей поездки в Херсонскую область.

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"Это может быть расширение "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - цитирует Зеленского пресс-служба его офиса.

Зеленский заявил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - сказал он.

Ранее Зеленский неоднократно высказывал желание привлечь США к переговорам по Донбассу.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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