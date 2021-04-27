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Санкции в отношении России
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В США заявили, что не хотят эскалации напряженности с Россией, но готовы вводить санкции

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США "не будут уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить" за те действия, которые считают неприемлемыми
Белый дом США Валерий Шарифулин/ТАСС
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Белый дом США
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Нынешнее правительство США не стремится к эскалации напряженности в российско-американских отношениях, но будет готово и дальше применять односторонние санкции в отношении Москвы за те ее шаги, которые сочтет неприемлемыми. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен первым 100 дням пребывания у власти президента США Джо Байдена, представитель американской администрации высокого ранга.

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"Скажу, сделав шаг назад, что с первого разговора [Байдена] с президентом [России Владимиром] Путиным, с самого начала нашего пребывания у власти наш подход [к Москве] был последовательным. Мы не будем уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считаем переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства <...>. Поэтому вы видели серию шагов со стороны нынешней администрации в последние недели после тщательного обзора на политическом и разведывательном уровнях", - сказал американский чиновник.

"Мы также ясно обозначили, что наше желание не заключается в том, чтобы способствовать эскалации [напряженности] с Россией. Наше желание - ясно дать понять, указать России, какую именно деятельность мы [власти США] не станем терпеть. Как будут дальше развиваться события, зависит отчасти от прямых переговоров, которые у нас идут с правительством России, в том числе, как, думаю, вы видели, от потенциальных очных переговоров на уровне глав государств - между двумя президентами. Детали этого все еще будут разрабатываться", - отметил ведущий брифинга.

Идею проведения российско-американского саммита летом в Европе выдвинул в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля Байден. Американский лидер сам рассказал об этом позднее репортерам.

Ход России

Ведущий брифинга утверждал, что усилия по разрядке напряженности в российско-американских отношениях следует приложить Москве. "Однако это [возможное улучшение отношений Москвы и Вашингтона] также потребует от России сделать шаги к деэскалации ситуации. Мы видели концентрацию сил России на границе с Украиной и выражали большую обеспокоенность на этот счет. Мы видели в последние дни по меньшей мере некоторые признаки того, что они [российские власти] стремятся отвести часть этих сил от границы. Мы не будем гадать, как станут развиваться события. Мы будем честно и прямо говорить россиянам, как всегда действуем в их отношении, о тех их шагах, которые мы считаем противоречащими нашим [американским] интересам, а также глобальной стабильности", - заявил представитель администрации.

Этот чиновник отказался пояснить, обеспокоена ли исполнительная ветвь власти США контрмерами, которые были приняты Москвой в связи с недавними антироссийскими шагами Вашингтона. "Мы на данном этапе, я бы сказал, все еще пытаемся понять, в чем именно заключаются их (властей России) намерения. И мы проведем весьма прямолинейные переговоры с российскими коллегами в предстоящие дни. И уже делали это", - сообщил представитель администрации США.

Доминирующие вызовы

По словам чиновника, власти США придают одинаково большое значение как борьбе с транснациональными угрозами, так и противодействию России и Китаю. 

"Две последние [американские] администрации предпочитали концентрировать свое внимание на том, что они считали доминирующими вызовами в области национальной безопасности: на транснациональных угрозах в одном случае и соперничестве великих держав в другом. Мы считаем, что у нас нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами, поскольку после первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной [в плане своих действий] Россией. В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни", - утверждал он.

При этом ведущий брифинга подчеркнул, что во всех своих действиях Байден привержен "обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем".

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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Документ был подписан 15 ноября 2020 года
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