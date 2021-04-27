В США заявили, что не хотят эскалации напряженности с Россией, но готовы вводить санкции

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Нынешнее правительство США не стремится к эскалации напряженности в российско-американских отношениях, но будет готово и дальше применять односторонние санкции в отношении Москвы за те ее шаги, которые сочтет неприемлемыми. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен первым 100 дням пребывания у власти президента США Джо Байдена, представитель американской администрации высокого ранга.

"Скажу, сделав шаг назад, что с первого разговора [Байдена] с президентом [России Владимиром] Путиным, с самого начала нашего пребывания у власти наш подход [к Москве] был последовательным. Мы не будем уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считаем переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства <...>. Поэтому вы видели серию шагов со стороны нынешней администрации в последние недели после тщательного обзора на политическом и разведывательном уровнях", - сказал американский чиновник.

"Мы также ясно обозначили, что наше желание не заключается в том, чтобы способствовать эскалации [напряженности] с Россией. Наше желание - ясно дать понять, указать России, какую именно деятельность мы [власти США] не станем терпеть. Как будут дальше развиваться события, зависит отчасти от прямых переговоров, которые у нас идут с правительством России, в том числе, как, думаю, вы видели, от потенциальных очных переговоров на уровне глав государств - между двумя президентами. Детали этого все еще будут разрабатываться", - отметил ведущий брифинга.

Идею проведения российско-американского саммита летом в Европе выдвинул в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля Байден. Американский лидер сам рассказал об этом позднее репортерам.

Ход России

Ведущий брифинга утверждал, что усилия по разрядке напряженности в российско-американских отношениях следует приложить Москве. "Однако это [возможное улучшение отношений Москвы и Вашингтона] также потребует от России сделать шаги к деэскалации ситуации. Мы видели концентрацию сил России на границе с Украиной и выражали большую обеспокоенность на этот счет. Мы видели в последние дни по меньшей мере некоторые признаки того, что они [российские власти] стремятся отвести часть этих сил от границы. Мы не будем гадать, как станут развиваться события. Мы будем честно и прямо говорить россиянам, как всегда действуем в их отношении, о тех их шагах, которые мы считаем противоречащими нашим [американским] интересам, а также глобальной стабильности", - заявил представитель администрации.

Этот чиновник отказался пояснить, обеспокоена ли исполнительная ветвь власти США контрмерами, которые были приняты Москвой в связи с недавними антироссийскими шагами Вашингтона. "Мы на данном этапе, я бы сказал, все еще пытаемся понять, в чем именно заключаются их (властей России) намерения. И мы проведем весьма прямолинейные переговоры с российскими коллегами в предстоящие дни. И уже делали это", - сообщил представитель администрации США.

Доминирующие вызовы

По словам чиновника, власти США придают одинаково большое значение как борьбе с транснациональными угрозами, так и противодействию России и Китаю.

"Две последние [американские] администрации предпочитали концентрировать свое внимание на том, что они считали доминирующими вызовами в области национальной безопасности: на транснациональных угрозах в одном случае и соперничестве великих держав в другом. Мы считаем, что у нас нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами, поскольку после первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной [в плане своих действий] Россией. В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни", - утверждал он.

При этом ведущий брифинга подчеркнул, что во всех своих действиях Байден привержен "обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем".