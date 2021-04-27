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Палестино-израильский конфликт

Псаки заявила, что США не считают действия Израиля на палестинских территориях апартеидом

Правозащитная организации Human Rights Watch ранее заявила, что власти Израиля продолжают проводить политику, направленную на сохранение "господства израильских евреев над палестинцами"

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не считает действия Израиля на оккупированных палестинских территориях апартеидом. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Что касается вопроса о том, представляют ли собой апартеид действия Израиля, то это не является точкой зрения нынешней администрации", - сказала она.

Правозащитная организации Human Rights Watch в обнародованном ранее докладе заявила, что власти Израиля продолжают совершать преступления, характерные для режима апартеида, и преследования на оккупированных палестинских территориях, проводя политику, направленную на сохранение "господства израильских евреев над палестинцами". В отчете отмечается, что путем отказа местным жителям в "идентификации себя в качестве палестинцев", в предоставлении им прав проживания, владения собственностью, доступа к земле, услугам и ресурсам израильские власти "лишили миллионы людей основополагающих прав" и содействовали маргинализации населения, чем "причиняют страдания палестинцам".

Авторы доклада рекомендовали властям Израиля отказаться от "всех форм систематических притеснений и дискриминации, обеспечивающих израильским евреям привилегии за счет палестинцев, и покончить с другими систематическими нарушениями прав палестинцев, совершаемыми для обеспечения гарантии господства израильских евреев". Другим государствам они посоветовали "выступить с индивидуальными и коллективными публичными заявлениями, в которых выражалась бы озабоченность по поводу совершаемых израильскими властями преступлений апартеида и преследований". Международному уголовному трибуналу составители доклада рекомендовали "расследовать и провести уголовное преследование лиц, достоверно причастных к совершению преступлений против человечности" на оккупированных палестинских территориях.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильПсаки, Джен
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