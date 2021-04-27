Псаки заявила, что США не считают действия Израиля на палестинских территориях апартеидом

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не считает действия Израиля на оккупированных палестинских территориях апартеидом. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Что касается вопроса о том, представляют ли собой апартеид действия Израиля, то это не является точкой зрения нынешней администрации", - сказала она.

Правозащитная организации Human Rights Watch в обнародованном ранее докладе заявила, что власти Израиля продолжают совершать преступления, характерные для режима апартеида, и преследования на оккупированных палестинских территориях, проводя политику, направленную на сохранение "господства израильских евреев над палестинцами". В отчете отмечается, что путем отказа местным жителям в "идентификации себя в качестве палестинцев", в предоставлении им прав проживания, владения собственностью, доступа к земле, услугам и ресурсам израильские власти "лишили миллионы людей основополагающих прав" и содействовали маргинализации населения, чем "причиняют страдания палестинцам".

Авторы доклада рекомендовали властям Израиля отказаться от "всех форм систематических притеснений и дискриминации, обеспечивающих израильским евреям привилегии за счет палестинцев, и покончить с другими систематическими нарушениями прав палестинцев, совершаемыми для обеспечения гарантии господства израильских евреев". Другим государствам они посоветовали "выступить с индивидуальными и коллективными публичными заявлениями, в которых выражалась бы озабоченность по поводу совершаемых израильскими властями преступлений апартеида и преследований". Международному уголовному трибуналу составители доклада рекомендовали "расследовать и провести уголовное преследование лиц, достоверно причастных к совершению преступлений против человечности" на оккупированных палестинских территориях.