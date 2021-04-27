В США заявили, что держат флот в Азии на случай активных действий КНР в отношении Тайваня

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты держат флот недалеко от Тайваня на случай активных действий в отношении острова со стороны Китая. Об этом во вторник заявил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей в ходе интернет-конференции.

По его словам, в последнее время ВМС США фиксируют активность китайского флота вблизи острова Тайвань. Кроме того, продолжил адмирал, нужно учитывать заявления главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирала Филипа Дэвидсона, который в марте на слушаниях в Конгрессе США утверждал, что Пекин может попытаться захватить контроль над Тайванем до конца текущего десятилетия. "Мы держим значительные силы там, чтобы в случае необходимости расстроить его планы (Гилдей имел в виду председателя КНР Си Цзиньпина), если он решит действовать", - сказал начальник штаба американских ВМС. Гилдей также отметил, что официальные заявления Пекина часто не совпадают с их реальными действиями и США должны это учитывать.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.